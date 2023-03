50 yıl sonra buluştular

Gazi Üniversitesi mezunları, Gazi 50. Yıl Mezunlarıyla Buluşuyor’ programında buluştu.

Gazi Üniversitesi’nin 1970 ve öncesi mezunlarına ‘Gazi 50. Yıl Mezunlarıyla Buluşuyor’ programında Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız tarafından plaket takdim edilirken, üniversitenin her bir mezun için diktiği fidanlar için de sertifika verildi. Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yıldız, Gazi Üniversitesi’nden mezun olmanın verdiği gururu üzerinden taşıdığını ifade ederek, ”Tam 50 yıl önce her biriniz farklı zorluklara rağmen büyük umutlarla memleketimizin farklı yerlerinden gelerek, Gazi Üniversitesi’nin sıcak ve samimi ikliminde bir aile oldunuz. Cumhuriyetimizin birinci yarım asrında bağımsızlığın verdiği yüksek motivasyon ve sorumlulukla ülkemizin ihtiyaç duyduğu aydınlanma ve kalkınma aşkıyla yetişmiş, çalışmalarıyla alanlarında öncü akademisyenlerden bilimin ışığında evrensel bilgiye sahip olmaya gayret ettiniz. Fen ve teknikte olduğu kadar ahlak ve fazilette de örnek birer şahsiyet olarak yetiştiniz. Üniversitemizden mezun olduğunuz andan itibaren ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinde vazifeye başladınız. Biliyorum ki üniversitemize ilk adımınızı attığınız günden itibaren kazanmaya başladığınız mensubiyet şuuruyla her daim ülkemizin ve insanlığın yararına çalışmaya gayret ettiniz. Bu uğurda karşılaştığınız her türlü zorluğu aşmak, yaşadığınız ümitsizliklerden kurtulmak için üniversitemizin de adını büyük bir onurla taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerine sarıldınız. Üniversitemizde bilimin gayesinin hakikat arayışı olduğunu keşfettiğiniz günden beri ilmek ilmek kişisel gücünüzü, umutlarınızı ve ideallerinizi inşa ettiniz. Bu gücü, umutları ve idealleri yeni nesillere taşıdınız. Her birinizin muasır medeniyetlere çıkma idealleriyle verdiğiniz emekler, ortaya koyduğunuz eserler ve yetiştirdiğiniz nesiller bugüne yani Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük umutlarla ulaştık. Üniversitemizin kuruluşundan bu güne kadar bir yönüyle köklü medeniyetimizin değerlerinin kaynağı olan doğuya bakmakta, diğer yönüyle bilim ve teknikte ileriye gitme gayreti içerisinde olan batıya bakmaktadır. Sizlerle aynı kurumda Gazi Üniversitesi’nden mezun olmanın, aynı ailenin bir ferdi olmanın gururunu yaşadığımı samimi duygularla ifade etmek isterim. Gazi Üniversite olarak ülkemizin ve insanlığın faydasını gözetiyor, bu amaçla her bir mezunumuzun ve mensubumuzun hayat boyu kişisel gelişimlerini kurum olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi’nde mezuniyetlerinin üzerinden 50 yıl geçen mezunlar, program sonrasında hatıra fotoğrafları çektirerek hasret giderdiler.