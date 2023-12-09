50 yıl sonra sokaklar yenilendi esnafın yüzü güldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesi şehir merkezinde esnafın yoğun olduğu bölgede bulunan sokaklar 50 yıl sonra yenilendi.

Yenişehir’in en eski sokakları olan Çayır Mahallesi Kütüphane Sokak, Tekel Sokak ve Levent Sokak yapılan düzenlemeler ile yeni kimliğine bürünüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, kendi çocukluğundan beri hiçbir çalışmanın yapılmadığı üç sokakta esnaftan gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi Kütüphane Sokak, Tekel Sokak ve Levent Sokak’ta alt yapı düzenlemesi ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Üretken belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sokaklarımız ilçemizin en eski sokakları. Bir çok eşrafımız bulunuyor bu sokaklarda. O bölgeye her gittiğim de hep isteklerde bulunuyorlardı. En son 50 yıl önce zamanın belediye başkanı rahmetli Vedat Cemil Şemaki tarafından yapılan sokakları yeniden yapmak bize nasip oldu. Mahalle esnafımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Bölge esnafı yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.