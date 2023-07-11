50 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Yerli ve yabancı turistlerin, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek, Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı teleferik projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Yarım asırlık hayal projeyi yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bazı projeler gerçekten uğruna kurulan hayallerin ötesine geçiyor” dedi.

Kartepe Teleferik Projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun kurulumu tamamlandı. Kuzuyayla İstasyonunda ise çelik ankraj plakaları ve ankraj montajları bitti. Yükseltme perdelerinin imalatına ise devam ediliyor. 8 adet direk temelinin betonu dökülürken 10 ve 11 no’lu direklerin kolon imalatına da başlandı. Yüzde 68 oranında ilerleme kaydedildi.

4 bin 695 metre uzunluğunda

Turizm açısından yaz kış işleyen bir cazibe merkezi olacak, Derbent ve Kartepe arasından çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafenin 14 dakikada aşılacağı teleferik hattı vatandaşları muhteşem bir doğa gezisine çıkaracak.

"Uğruna kurulan hayallerin ötesine geçiyor"

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman,Teleferik Projesi’ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projeyi değerlendiren Kocaman, “Kartepe’nin yarım asırlık hayali olan Teleferik Projesi’nin yapım çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hızla devam ediyor. Kartepe’yi kuşbakışı keşfetmeye hazır mısınız ?. Öyle heyecanlıyız ki bazı projeler gerçekten uğruna kurulan hayallerin ötesine geçiyor” dedi.