50 yıllık hayalde çalışmalar son sürat ilerliyor

Kocaeli’de 50 yıllık hayalin gerçeğe dönüşeceği teleferik projesinde kullanılacak panoramik camlı kabinlerin üretimine başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştüreceği Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattında ulaşımı sağlayacak 10 kişi kapasiteli 73 kabinin üretimi İsviçre’de yapılıyor. Dört tarafı panaromik camlı olan kabinlerde, doğayı ve Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasının seyir keyfi yaşanarak Derbent’ten Kuzuyaylaya teleferikle çıkılacak.

Teleferik hattının ilk durağı olan Derbent istasyonunun kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Diğer istasyonda ise çalışmalar hızla devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.

Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Vatandaşlar her iki istasyon arasında eşsiz bir manzara eşliğinde seyahat edecek.