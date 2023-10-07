50 yıllık hayalin gerçekleştirildiği projede sosyal alanlar doğaseverler için hazırlanıyor

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinde Kuzuyayla’daki sosyal alanlar doğaseverler için hazırlanıyor.

Kocaeli’nin yarım asırlık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi, vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarası eşliğinde Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşmasını sağlayacak. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projede çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Proje çerçevesinde Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda 200 bin metrekarelik alanda çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının eşgüdümlü olarak yürütüldüğü proje, titiz şekilde ilerliyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverler için alternatif seçenek olarak en önlerde yer alacak. 200 bin metrekarelik projede piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoranın ilerlemesi yüzde 40’a ulaştı. Diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.

Derbent’ten Kuzuyayla’ya varacak teleferik hattında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Kartepe Teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yönelik yatırımları sadece üst yapı ile sınırlı kalmıyor. Alt yapıya da el atan büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede inşa edilecek yeni sosyal tesislerin içme suyu ve atık su ihtiyaçları karşılanmış olacak. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzuyayla’nın çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.