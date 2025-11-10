500 bin sosyal konutta başvurular başladı

Sosyal konutlara başvuruya ilişkin bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, "e-Devlet üzerinden yapılan başvurularında yetkili bankalar, başvuru sahibi adına hesap açarak hesap numarasını SMS ile bildirecekler. 5 bin TL başvuru ücreti yalnızca bu hesaba yatırılacak. Başvuru yapan vatandaşlarımız sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla mutlaka ödemelerini yapmalılar. Süresinde ödeme yapılmazsa ise başvuruları iptal olur" dedi.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganı ile 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin konut için başvurular bugün alınmaya başladı. Başvurular yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılabilecek. Sadece e-Devlet başvurularında sistemsel yoğunluğu azaltmak için ilk 5 gün başvurular kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025’te sona ererken, banka şubelerinden yapılacak başvurularda ise başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuruların bugün itibarı ile başladığını hatırlatan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özelmacıklı "Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla kampanyaya başvurabilirler. Sadece e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. 10 Kasım’da TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan, 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da son rakamı ‘4’, 13 Kasım’da son rakamı ‘6’, 14 Kasım’da ise TCKN’nin son rakamı ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. Başvuru bedeli olarak da 5.000 TL alınacak. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri’ne ait başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmaksızın sadece Banka Şubelerinden yapılacak" dedi.

"Sadece başvuru yapmak yeterli değil"

Konuya ilişkin çok önemli hatırlatmalarda da bulunan Özelmacıklı "e-Devlet üzerinden yapılan başvurularında yetkili bankalar, başvuru sahibi adına hesap açarak hesap numarasını SMS ile bildirecekler. 5 bin TL başvuru ücreti yalnızca bu hesaba yatırılacak. Başvuru yapan vatandaşlarımız sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla mutlaka ödemelerini yapmalılar. Süresinde ödeme yapılmazsa ise başvuruları iptal olur. Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecekler" diye konuştu.

"Başvuru öncesi ikamet şartına dikkat edilmeli"

Bakanlık tarafından paylaşılan başvuru bilgilendirme formunun incelenmesini de tavsiye eden Özelmacıklı "Öncelikle şu ifade edelim ki başvuru sırasında konut tipi ayrımı olmayacak, proje bazında başvuru yapılacak. Başvuru sahiplerinin, proje hangi yerleşim biriminde ise (il merkezi, ilçe veya belde) o bölgede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etmesi şarttır. Bulunduğu ilçede proje yoksa, aynı il merkezindeki projelere başvuru yapılabilmektedir; ayrıca büyükşehirlerde belirlenen merkez ilçelerde oturanlar, il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. Emekli ve deprem bölgesindeki proejeler başvuru yapacak olan vatandaşlarımız ayrıca nüfusa kayıtlı oldukları ilden de başvuruda bulunabilirler. Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Hisseli tapusu olanlarda değere bakılacak"

Özelmacıklı, "Konut başvurusu yapacak kişilerin, kendileri, eşleri veya çocukları adına 24 Ekim 2025 itibarıyla tapuda kayıtlı bir konutu olmaması ve daha önce TOKİ’den konut almamış olması gerekiyor. Konut dışında başka bir gayrimenkule sahip olunabiliyor ancak bu mülklerin toplam belediye rayiç değeri 1 milyon TL’yi geçmemeli ve bunun belgesi sözleşme sırasında belediyeden alınarak teslim edilecek. 10 Kasım 1995’ten sonra doğan genç başvuru sahipleri için ayrıca anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Birden fazla başvuru alınmayacak "

Özelmacıklı "Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek. Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekecek. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını devredemeyecek. Konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak. Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak" diyerek sözlerini noktaladı.