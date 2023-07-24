500'e yakın merkez ile öğrencilere tercih desteği veriliyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, 81 ilde 500’e yakın merkezde verdiği tercih desteği ile üniversite adaylarının yanında olmaya devam ediyor. Adaylar aynı zamanda üniversitenin Florya yerleşkesinde de danışmanlardan ve akademisyenlerden yüz yüze bilgi alma imkanına da sahip olacaklar.

YKS maratonunu tamamlayan üniversite adayları, 27 Temmuz’dan itibaren tercih maratonunda ter dökecekler. YÖK verilerine göre Türkiye’nin en çok öğrencisi bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Türkiye’nin 81 ilinde 500’e yakın noktada kurduğu tercih danışma merkezlerinde görev alan rehberlik uzmanları ve akademisyenleriyle, adaylara en doğru tercihi yapma yolunda ışık tutmayı hedefliyor.

İAÜ, üniversite adaylarını kampüse bekliyor

İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde kurulan ve tüm Türkiye’deki merkezlerin ana üssü olan Tercih Danışma Merkezi’nde tüm fakülte dekanları, bölüm başkanları ve uzman akademisyenler, tercihle ilgili tüm soruları yanıtlamak üzere, 27 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos’ta bitecek tercih döneminde adayları bekliyor. 13 Temmuz’dan itibaren hizmet veren Tercih Danışma Merkezi, 8 Ağustos 2022 tarihine kadar üniversite adaylarına rehberlik desteği vermeye devam edecek.

Adaylar ayrıca; akademisyenlerle bölümler hakkında detaylı görüşme, rehberlik uzmanlarıyla birlikte puanlar, başarı sıralaması ve bölümler hakkında kritik yapma, halihazırda üniversite okuyan öğrencilerle üniversite hayatı hakkında sohbet etme imkanının yanı sıra üniversitenin eğitim altyapısını, sosyal imkanlarını, akademik kadrosunu görme ve öğrencilere uygun Ön Tercih Listesi’nin hazırlanmasını sağlama imkanı bulacak.