500 TL'lik site aidatı bin 415 TL'ye çıktı, site sakinleri fahiş zamma isyan etti

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde bulunan, 806 daireden oluşan ve yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitede, iddiaya göre site yönetimi tarafından aidatlara yüzde 200 oranında zam yapıldı. Yapılan zammı kabul etmeyen site sakinleri, yönetimin toplanan paraları sorunlar için kullanmadığını, haksız kazanç elde ettiğini ve yapılan zammı kabul etmediklerini söyleyerek site içerisinde toplanıp eylem yaptı.

“Tadilat yapıldıktan sonra su almayan evlerimiz su almaya başladı”

Site sakinlerinden Tamer Kaya, “806 tane daireden oluşan Gölşehir Sitesi’ndeki hukuksuz aidat zammını kabul etmiyoruz. Enflasyonun yüzde 64, memur zammının yüzde 30, asgari ücretin yüzde 54 arttığı bu ortamda, site yönetiminin 50-60 imza toplayarak aidat ödemelerinin yüzde 200 arttırmasını kabul etmiyoruz. Daha önce tadilat için 17 bin ile 20 bin TL toplayan yönetime bu parayı ne yaptıklarını söylediğimizde herhangi bir cevap alamıyoruz. Tadilat yapıldıktan sonra su almayan evlerimiz su almaya başladı, rutubet olmayan evlerde rutubet oluşmaya başladı. Teknik şartname ya da garanti yok. Kime bu işleri yaptırdıkları belli değil. Biz site yönetiminin bu fahiş aidat artışını ve aidatlarda yapılan usulsüzlüklerin düzeltilmesini istiyoruz. Düzeltilmediği takdirde usulsüz vekaletler başta olmak üzere, hepsini mahkemeye taşıyacağız” dedi.

“Burada şeffaflık yok”

Site yönetiminde yaşanan sorunlar hakkında konuşan Aydın Doğanoğlu ise “Burada şeffaflık yok. Sunulan tahmini bütçeye baktığımızda sakinler bir gün geciktirdiğinde faiz uygulanıyor. Ama hiçbir faiz gelir kalemi yok. Bunun dışında yönetim kurulu, denetim kurulu yüzbinlerce liralık huzur hakkı konmuş. Oysa Kat Mülkiyet Kanununa göre, malik yönetici genel giderlerin kendisine yöneltilmesinden muaf kalabilir. Bunun dışında yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ücret alamazlar, çünkü onlar kat maliklerinden oluşmuştur. Şeffaflık olmayınca bu sitenin sakinleri yüzde 200 aidatla karşılaştıklarında haklı olarak tepki koyuyorlar. Aidatlar ile ilgili yasal bir sınır bulunmuyor maalesef. Burada bir kişi 30-40 kişinin vekaletini alarak karşılarındaki 350 kişiye karşı 10 kişi ile üstünlük sağlayıp, yönetimi ele geçirip kat malikleri kurul toplantısı yapıyorlar. Bunların incelenmesi hukukun denetlenmesine muhtaçtır" şeklinde konuştu.

“Hukuksuz işlerinin sürüyor olması sebebiyle site yönetiminin değişmesini talep edebilirsiniz.”

Yapılan zammı yorumlayan avukat Fevzi Doğan ise “Bu aidatların fahiş olduğunu düşünüyorlar ise, bu işletme projesinin onlara tebliği gönderdiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde site yönetimine itiraz edebilirler. Site yönetimi bu kararı genel kurulda tekrar görüşmek zorundadır. İtirazlara rağmen site yönetimi aidatlardaki artışlarda ısrar ediyor ise siz, site yönetiminin bu kararını dava yoluna gidebilirsiniz. Bu aidatların fahiş olduğunu dolayısıyla bu aidatların düşürülmesi ya da site yönetiminin hukuksuz işlerinin sürüyor olması sebebiyle site yönetiminin değişmesini talep edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, size tebliğ edilen işletme projesine 7 gün içerisinde itiraz etmeniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan aidat zamlarından şikayetçi olan Neval Kuvan ise "Benim aidatım 500 TL’den bin 415 TL’ye çıktı. Dış cephe çalışmasından önce benim evimde rutubet yoktu, dış cephe yapıldıktan sonra benim evimde rutubet olmaya başladı. Bize mantolama yapılacak denildi, ancak sadece boya yapıldı. Yani sadece dış cephe çalışmasından bile haksız kazanç elde ettiler. Daha önce verdiğimiz 500 TL aidatın bile karşılığını alamadık. Bana bir kişinin EYT’den emekli olacağı söylendi ve 250 bin TL vereceğiz dediler. Ancak soruşturduğumda bu kişinin emekli olmasına üç buçuk yıl kaldığını öğrendim" şeklinde konuştu.