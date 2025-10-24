500 Yıllık Hemşehrim: Piri Mehmet Paşa Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Ata Pro Yapımcılığında ve Kamil Bilici’nin yönetmenliğinde 2023 yılında tamamlanan yapım, Piri Mehmet Paşa’nın 1523 yılında Silivri’ye yerleşip ömrünün son 10 yılını burada geçirdiği dönemi, dönemin siyasi ve toplumsal atmosferiyle birlikte anlatıyor. Türk tarihinin en saygın bürokratlarından biri olan Paşa’nın, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerindeki kritik rolü; profesör, doçent ve tarih uzmanlarının yorumlarıyla izleyiciye aktarılıyor.

Belgesel, hem Osmanlı siyaset tarihine hem de Silivri’nin köklü geçmişine dair zengin bir anlatı sunarken, Piri Mehmet Paşa Külliyesi başta olmak üzere ilçede iz bırakan eserleri de görsel olarak öne çıkarıyor. Yönetmen Kamil Bilici’nin titiz çalışmasıyla hazırlanan bu yapım, Piri Mehmet Paşa üzerine hazırlanan ilk ve tek kapsamlı belgesel olma özelliğini taşıyor.

Tarihi belgeler, akademik röportajlar ve arşiv görüntüleriyle desteklenen “500 Yıllık Hemşehrim: Piri Mehmet Paşa”, izleyenlere yalnızca bir biyografi değil; aynı zamanda Silivri’nin Osmanlı’daki yerini hatırlatan bir tarih yolculuğu sunuyor.