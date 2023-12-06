517 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Sakarya'da bir ayda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya’da bir ayda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kasım ayı içinde düzenlenen operasyonda 517 şüpheli yakalanırken bunlardan 114’ü cezaevine teslim edildi.