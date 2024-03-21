53 vatandaş dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
Bilecik'te 53 vatandaş dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi.
Bilecik’te 53 vatandaş dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi.
Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi Muhtarlığında ziyarette bulunarak ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ projesi kapsamında 58 vatandaşı bilgilendirdi. Dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgi veren ekipler, afiş dağıtımıyla programı sonlandırdı.