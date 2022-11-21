53 yaşındaki kadın 5 hastaya umut oldu

Bursa’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

Çekirge Devlet Hastanesi’nde hipertansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören 53 yaşındaki kadın hasta A.Ş.B. tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri, merhumun ailesini organ bağışında bulunmak üzere bilgilendirirken, aile tarafından merhumun organları başka kişilere nakledilmek üzere bağışlandı.

Hastanın karaciğeri Bursa’daki özel bir hastaneye, böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nakil bekleyen hastalara umut olmak üzere gönderildi.