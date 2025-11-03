530 araçlık katlı otopark hizmete başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, otopark ihtiyacının ciddi boyutlara ulaştığı SEAH, Kadın Doğum Hastanesi ve eczanelerin bulunduğu Sağlık Kampüsü’nün karşısında inşasına başladığı 530 araçlık Katlı Otopark’ı hizmete alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde yıllardır eksikliği hissedilen ve ihtiyaca cevap veren bir projeyi daha bugünden itibaren 1 milyon Sakaryalının hizmetine sundu. Uzun yıllardır tüm vatandaşların şifa için başvurduğu, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve eczanelerin yer aldığı Hastaneler Kampüsü’nde yaşanan park sorununa çözüm için Büyükşehir harekete geçmişti. Kampüs bölgesini hemen karşısında, eczanelerin bitişiğinde yer alan alanda 530 araçlık Katlı Otopark projesi başlatılmıştı. Başkan Alemdar, uzun süredir yoğun mesai harcanan otoparkın tamamlandığını ve tüm vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. İki büyük hastanenin yanında bulunan ve yetersiz kalan otoparka destek için inşa edilen katlı otopark, artık hastası olan vatandaşlara güvenli ve sorunsuz araç parkı hizmeti sunacak. Eczanelere, pikniklere ve çocuk ile kadın servislerine başvuran vatandaşlar bundan sonraki süreçte park stresi yaşamayacak ve tedavi sürecine odaklanacak.

"Trafik sıkışıklığına ve park sorununa çözüm olacak"

Haberi paylaşan Yusuf Alemdar, "Uzun zamandır bölgede eksikliği hissedilen bir projeyi daha hamdolsun vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Her gün binlerce vatandaşımızın şifa bulmak için geldiği, tedavi olduğu kampüsümüzde yoğunluk nedeniyle araçlarını park edemeyen vatandaşlarımız katlı otoparkımızda güvenli ve sorunsuz bir hizmet alacak. Maksimum kapasitede hizmet sunacak şekilde imar ettiğimiz projemiz, hastane kampüsünün hemen karşısında erişilebilirliği ve tedavi noktalarına yakınlığıyla çözüm konusunda önemli bir kolaylık sunuyor. Ayrıca bölgedeki trafik sıkışıklığına da büyük ölçüde çözüm olacak. Kapılarımızı açtık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.