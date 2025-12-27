Tekirdağ'da 542,5 milyon liralık dev altyapı yatırımı tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde son bir yılda hayata geçirdiği kapsamlı üstyapı çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendirdi. Toplamda 542,5 milyon TL'yi aşan yatırımla yollar, caddeler ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşurken, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı önceliklendirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kent merkezindeki ana arterler ve yoğun kullanılan güzergahlar öncelikli olarak ele alındı. Toplam 67,5 kilometrelik yola sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, 112 bin ton asfalt kullanıldı. Bu çalışmalara 312,5 milyon TL kaynak ayrılarak, Tekirdağlıların uzun ömürlü ve pürüzsüz yollarda seyahat etmesi sağlandı.Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla ise 62,4 kilometrelik yol sathi kaplama yöntemiyle yenilendi. Bu kapsamda 110 milyon TL'lik yatırım yapılarak, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkının kent merkezine ve diğer mahallelere erişimi kolaylaştırıldı. Kırsal yollardaki iyileştirmeler, bölge ekonomisine de önemli katkı sunuyor.Yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar da kent genelinde hız kazandı. Toplam 90 bin metrekarelik kaldırım yenileme çalışmasıyla 120 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirildi. Özellikle okul çevreleri, hastane ve kamu binalarının bulunduğu bölgelerde yapılan bu düzenlemelerle, engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin şehir içinde daha rahat ve güvenli hareket etmesi hedeflendi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yapılan yatırımların kentin geleceğine yönelik atılan önemli adımlar olduğunu belirtti. Başkan Yüceer, "Yollarımızı modernize ettik, yaşam kalitemizi hep birlikte daha da yukarı taşıdık. Bu yıl toplamda 542,5 milyon TL yatırım yaparak Tekirdağ'ımızın dört bir yanında kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu yatırımlar yalnızca yolları değil, aynı zamanda kentimizin geleceğini de asfaltla ördüğümüzün bir göstergesidir" dedi.

Başkan Yüceer, 67,5 kilometrelik sıcak asfalt, 112 bin ton asfalt kullanımı, kırsal mahallelerdeki 62,4 kilometrelik sathi kaplama ve 90 bin metrekarelik kaldırım yenileme çalışmalarının kente değer kattığını vurguladı. Tekirdağ'ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha çağdaş bir kent haline getirme vizyonuyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Yüceer, vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirildiğinin altını çizdi.