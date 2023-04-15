55 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı
Bilecik'te taekwondo küçükler kategorisinde düzenlenen mahalli yarışmalarda kız ve erkek kategorisinde 55 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı.
Bilecik’te taekwondo küçükler kategorisinde düzenlenen mahalli yarışmalarda kız ve erkek kategorisinde 55 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 Okul Sporları Sezonunda Bilecik’te düzenlenen mahalli liglerde final maçları başladı. Bu çerçevede gerçekleşen müsabakaların ardından şampiyonlar belli oldu. Yerel turnuvaları şampiyon olarak tamamlayan sporcular 07-11 Mayıs 2023 tarihlerinde ve yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak şehirde Bilecik’i temsil edecek.