Bilecik’te taekwondo küçükler kategorisinde düzenlenen mahalli yarışmalarda kız ve erkek kategorisinde 55 sporcu şampiyonluk için mindere çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 Okul Sporları Sezonunda Bilecik’te düzenlenen mahalli liglerde final maçları başladı. Bu çerçevede gerçekleşen müsabakaların ardından şampiyonlar belli oldu. Yerel turnuvaları şampiyon olarak tamamlayan sporcular 07-11 Mayıs 2023 tarihlerinde ve yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak şehirde Bilecik’i temsil edecek.