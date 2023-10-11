550 Kursiyere Mantar Yetiştiriciliği Kursu Verildi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Karesi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kültür Mantarı ve Türkiye’de ilk defa tıbbi, egzotik ve fonksiyonel mantar çeşitleri ile ilgili 550 kursiyere eğitim verildi.

Yapılan mantar yetiştiriciliği eğitiminde KültürMantarı, ArslanYelesi (Hericium Erinaceus), HindiKuyruğu (Coriolus Versicolor), Maitake (Grifola Frondosa), Reishi (Ganoderma Lucidum), Shiitake (Lentinula Edodes), Sarı, İstiridye (Pleurotus Citrinopileatus) ve Pembeİstiridye türleri hakkında kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler verildi. Bugüne kadar eğitimini tamamlamış ve sertifikalarını almış 550 kursiyere toplamda 40 ton kompost dağıtılarak üretime başlamaları adına teşvik yapıldı. Ayrıca eğitimlerini tamamlayacak olan 40 kursiyere de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 10 ton daha kompost verilerek üretime başlamaları desteklenecek.

"Tarıma her alanda destek"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Tarımın her sektöründe olduğu gibi mantar yetiştiriciliğini de destekliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça’ya, düzenlenen eğitime emek veren Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Kurt’a, İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen’e ve Eğitici İbrahim Burak Örs’e teşekkür ediyorum. Kursa katılan yeni kursiyerlere de başarılar dilerim" şeklinde konuştu.