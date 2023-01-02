56 yaşındaki öğretmen, izlediği haberden etkilenerek Anadol marka otomobil koleksiyonu yaptı

Büyükçekmece’de yaşayan 56 yaşındaki öğretmen Bahri Göktaş, birkaç yıl içerisinde hobi olarak topladığı Anadol marka araçların koleksiyonunu yaptı. Bir tek Böcek modelli aracının eksik olduğunu ifade eden Göktaş, yakın zamanda onu da koleksiyonuna katmak istediğini söyledi.

5 yıl önce yurtdışına eski model bir aracını götüren gurbetçi vatandaşın haberini izleyerek etkilenen 56 yaşındaki öğretmen Bahri Göktaş, yerli üretim Anadol marka otomobilleri yeniden araştırmaya başladı. Araçları tek tek araştırıp bulan Göktaş, Anadol markalı 10 aracı bir araya getirdi. 2-3 yıl içerisinde tüm araçları toplayan Göktaş, son olarak ise Anadol’un “Böcek” modelini arıyor. Araçların hepsinin çalışır durumda olduğunu söyleyen Bahri Göktaş, kendisine gelen tekliflere rağmen satmayı düşünmüyor. Yol üzerinden geçen insanların ilgisini çektiğini ve araçların yanında fotoğraf çekildiklerini belirten Göktaş, arabaları için bir sergi açmak istiyor.

“Hepsi çalışır durumda muayene sigorta var”

Koleksiyonuyla ilgili konuşan, Bahri Göktaş, “Bundan 5 yıl önce akşam evde haberlere bakıyordum. Almanya’da çalışan Türk işçi buraya gelip Anadol ve Tofaş araba alıyor. Bakımlarını yaptırıyor 1970’li yıllarındaki sanatçıların fotoğraflarını giydiriyor araca ve Almanya’ya götürüyor. Orada bu durum gündem olmuş. Büyük reklam firmaları peşine düşmüş. Hatta bir anısını anlatıyor. Bir polis çeviriyor bu ne diye kendisine sorunca 50 yaşında araba diyor poliste git başımdan diyerek ceza kesmiyor. Benimde sonradan aklıma geldi Anadol araba. Bir tane alayım dedim, ilk A2SL modelini aldım Ankara’dan. Sonra Maltepe’den aldım. Denizli’den aldım Artvin’den aldım. En son bir tane Anadol Böcek modelimiz eksik. Çok az üretildiği için kıymetli olmamış samanlıkta orada burada çürümüş. İzmir’de bir tane Böcek bulmuştum o da kısmet olmadı. Fiyatlar uygun iken almıştım. Hepsi çalışır durumda muayene sigorta var” dedi.

“Araçlarımı satmayı hiç düşünmedim”

Araçlarını sergilemek istediğini belirten Göktaş, “Bir sergi düşünüyorum ama bu yakın alanlarından birisinde. Gece gündüz gören herkes merak edip geliyor. Fotoğraf çektiriyor üstüne uzanıyor. Bir sürü kişi geliyor. Fotoğraf çekerken kaç para diye soran da oluyormuş ama bizim para talep ettiğimiz falan yok. Görebilirler inceleyebilirler hiç sorun değil. Satmayı düşünmedim hiç. Bu işin ticaretini düşünmediğimden fiyatta düşünmedim. Bizim görevli arkadaşa sormuşlar bunu satar mı falan diye. Satma gibi düşüncem yok. Türkiye’de üretilen arabalarla ilgili bir koleksiyon düşünüyorum. Şu anda TOGG üretiliyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam ediyor. Önemli olan üretilmesi kimin ürettiği değil. İnşallah bu ortaklık bozulmadan Türkiye’nin Türk malı olarak üretime devam edilmesini çok isterim” şeklinde konuştu” şeklinde konuştu.