57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Tören, Hüseyin Avni Bey’in mezarı başında yapıldı. Düzenlenen törende, 57. Piyade Alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve tüm kahraman Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

