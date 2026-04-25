57'nci Alay Sancağı 111 yıl sonra kurulan 57 Alay'a teslim edildi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümü nedeniyle 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü anma programı çerçevesinde Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı’nda 57’nci Alay Sancağı 111 yıl sonra tekrar kurulan 57. Alay’a teslim edildi.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Avukat Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy tarafından anıta çelenk koyuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı 57. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Şerif Kaan Aka yaptı.

Bugün bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla öreceğiz

Sözlerine hemen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın selamları ile başlayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Beyefendilerin selâm ve muhabbetlerini iletiyorum. Bugün burada, 57. Alay’ın manevi huzurunda sizlerle birlikte olmanın gururu içerisindeyim. Evlattan ecdada uzanan bu gönül köprüsünün taşlarını bugün bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla öreceğiz. Bir milletin canını ve tüm varlığını feda ederek ortaya koyduğu iradeyi yeniden kuşanmak için buradayız. Burası sözün bittiği; cesaretin, dirayetin ve imanın konuştuğu Çanakkale. Burası aslanlar yatağı, kahramanlar yurdu. Burası sağına soluna bakmadan ‘Ben de varım’ diyerek öne atılanların, geri dönmeyi düşünmeyenlerin, bize bu toprakları yurt kılanların toprağı. Burada hâlâ ecdadın aziz hatırası nefes alıp veriyor, dağlar taşlar hâlâ o kahramanlara selâm duruyor! Biz de bugün gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ecdadımızın bıraktıkları mirasın emanetçileri olarak buradayız. Allah’ın izniyle, dünya döndükçe bu mukaddes emanet nesilden nesle aktarılacak; bu milletin sorumluluk ve şuur sahibi evlatları ataların emanetini ötelere sadakatle taşıyacaktır" dedi.

Çanakkale hem bir ölçü hem de birliğimizin, cesaretimizin ve kardeşliğimizin öyküsü

Çanakkale’nin bir kardeşlik hikayesi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Bu topraklarda hür ve başı dik bir şekilde yaşıyorsak, şanlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, ezan-ı Muhammediye semada yankılanıyorsa; bunu geri dönmeyi düşünmeyenlere borçluyuz. Bu sebeple Çanakkale yalnızca bir hatıra değildir. Çanakkale hem bir ölçü hem de birliğimizin, cesaretimizin ve kardeşliğimizin öyküsüdür. O gün burada omuz omuza düşmana karşı direnen ve bugün şehitlikte yine omuz omuza yatan; Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez demeden birbirine kardeş olmuş bu toprağın evlatlarıdır. Şimdi karşımda aynı kardeşlik ruhuyla birbirine bağlanmış ve ecdadının manevi huzuruna koşmuş Türkiye’nin pırıl pırıl gençleri var. Sizler bugün bu yürüyüşte sadece adım atmıyor; bir milletin istikbalini, mazlumların ümidini omuzluyorsunuz. Sizinle iftihar ediyoruz" diye konuştu.

Bu millet, tarih boyunca en zor anlarda dahi geri adım atmamış

Türk milletinin tarih boyunca geri adım atmadığını vurgulayan Safa Koçoğlu Gürsoy, "Tarihin akışını değiştiren, mukaddesatı uğruna dünyaya meydan okuyan şehitlerimiz bizlere ebedî bir dava ve yüce istikbâl bırakmıştır. 57. Alay’ın kınalı kuzuları ve çelik yürekli aslanları ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemiştir. Vazifemiz; şanlı mazimize sahip çıkmak, geleceğe değer katmak, Türkiye’yi her alanda daha ileriye taşımaktır. Gözlerinizdeki kararlılık, yüreğinizdeki vatan sevgisi; bu milletin istikbâlinin en sağlam teminatıdır. Unutmayalım ki bu millet, tarih boyunca en zor anlarda dahi geri adım atmamış, yeniden ayağa kalkmayı her defasında başarmıştır. Tarih, sorumluluktan kaçanları değil; sorumluluk alanları yazar. Burada bulunmanız bu yüzden asla bir tesadüf değil. Sizler bu mirası taşıyacak, bu bayrağı daha yükseğe çıkaracak nesilsiniz. Her biriniz bu şanlı hikâyenin devamısınız. Biz de artık sadece geçmişe bakarak değil, o geçmişten güç alarak geleceğe yürümek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere seslenen Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, bu kadim topraklar sizden çok şey bekliyor. Size sonsuz güven duyuyor, atalarımızdan devraldığınız mirası daha ileriye taşıyacağınıza gönülden inanıyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kalemiyle iz bırakan, bilgisiyle yön veren, cesaretiyle fark oluşturan bir gençlik olmak bu vizyonla mümkün. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada hatırı ve sözü sayılır bir ülkedir. Türkiye’nin cesaretle yükselen sesi, diplomasideki başarı ve kararlılığı bugün dostlarımıza güven, hainlere ise korku ve derttir. Türkiye Yüzyılı; işte bu ruhun, bu iradenin ve bu kararlılığın adıdır. Bugün kendi savaş teknolojisini ve otomobilini üreten; İHA, SİHA’larıyla muazzam bir güce kavuşan güçlü ve bağımsız bir Türkiye var. Sizler de güçlü, bağımsız Türkiye’nin ve gönül coğrafyamızın ümit membaısınız. Başınız dik, bileğiniz bükülmez, yüreğiniz vatan sevdasıyla mayalanmış bir şekilde yarınlara yürümelisiniz. Hayal kurmaktan, ümit etmekten, inanmaktan ve adım atmaktan vazgeçmeyin. Türkiye’yi yarınlara güvenle taşıyacak olan sizin hayallerinizdir. Bize düşen ise o hayaller için gereken her imkânı sizinle buluşturmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarımızla Türkiye’nin gençlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bir hilal uğruna toprağa düşen kahramanlarımızın ruhunu şâd edecek olan, sizin emanete sadakatle sahip çıkmanızdır. Emeğiniz, alın teriniz, idealleriniz ve hayallerinizle gönül coğrafyamızın ve 57. Alay’ın bugünkü neferleri sizlersiniz. Bu vatan için çarpışmak kadar çalışmak da mukaddestir. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Malazgirt’te, 1453’te ortaya konan sarsılmaz irade bize bir şey fısıldar: inanın ve çabalayın. İşte bu ruhu kendinize yol belleyin. Sadece dinleyen değil, harekete geçen bir nesil olmalısınız. Bekleyen değil, üreten, takip eden değil, yön veren olmalısınız. İnanıyoruz ki bu ülkenin geleceği sizin cesaretinizle güzelleşecek. Size uzanan kötü emelli ellere, art niyetli fikirlere bilimle, sanatla, sporla ‘dur’ deyin. Attığınız her adımda ailenizin ve milletimizin hayır duası ve tüm imkânlarıyla devletimizin desteği sizinledir. Bu kadim topraklar sizden çok şey bekliyor. Size sonsuz güven duyuyor, atalarımızdan devraldığınız mirası daha ileriye taşıyacağınıza gönülden inanıyoruz. Aynı ruhla 81 ilden yola çıkıp ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseğe taşıma gayretiyle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık; Allah yâr ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, istiklâl ve istikbâlimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun."

Konuşmaların ardından 57’nci Alay Sancağı’nı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şamil Cançelik, Adnan Yılmazbaş’tan 111 yıl sonra kurulan 57. Alay Komutanlığına son kez teslim edildi.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Avukat Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.