572 fidanlı koruluk Akhisan'a nefes olacak

İnegöl Belediyesi Akhisar Mahallesi Akkanal Sokak’ta 2 parçadan oluşan toplam 23 dönüm üzerinde planladığı koruluk alanın 13 dönümlük birinci etabı tamamlandı. 572 fidan toprakla buluştu. Bölgeye nefes olacak projenin ikinci etabı da yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle özellikle mahalle aralarında oluşturduğu koruluklarla şehre nefes oluyor. Bu kapsamda Akhisar Mahallesi Akkanal Sokakta 2 etaplı bir koruluk alan çalışması devam ediyor. 2 ayrı parçadan oluşan ve toplamda 23 bin 139 metrekarelik alana sahip koruluk, özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınları ve ciddi orman kayıplarına ithafen yapılıyor.

2 etaplı koruluk uygulamasının 1. etabı tamamlanırken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte hem alanda inceleme yaptı hem de fidan dikimi gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler ile mahalle sakinleri ve bölgedeki okullardan öğrencilerin de katıldığı fidan dikiminde, 13 bin 410 metrekarelik 1. Etap koruluk alanına; akçaağaç, sedir, servi, çam, ıhlamur ve akasya türlerinde 572 fidan dikildi.

Koruluğun 9 bin 729 metrekare alana sahip ikinci etap uygulama sahasında da çalışmaların devam ettiği ve bu yıl içerisinde ikinci etap uygulamasının tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Koruluk alan çalışmasıyla beraber bölgede bulunan ve zamanla deforme olmuş, artık kullanım ömrünü tamamlamış çocuk oyun alanı da yeriş değiştirilerek yenilendi. Sağlık ocağı yanında bulunan çocuk oyun alanı mevcut yerinden sökülerek koruluk alan içerisinde yenilenmiş oyuncaklarla daha geniş ve kullanışlı bir park oluşturuldu. Eski park alanını da fitness alanı olarak düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.