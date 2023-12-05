58 bin 897 hastaya evde sağlık hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak 2010 yılında hizmete giren evde sağlık hizmetleri toplamda 58 bin 897 kişiye evde sağlık hizmeti sundu.

Tıbbi bakım ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında, hastanın muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi olarak bilinen evde sağlık hizmetleri Bursa’da çalışmalarını çeşitli kamu hastanelerine bağlı 25 birimde yürütüyor. Kurulduğu günden bu yana 58 bin 897 hastaya hizmet veren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı evde sağlık hizmetlerinin, 2023 yılında aktif kayıtlı 12 bin 10 hastası bulunurken bunların, 4 bin 985’ini 80 yaş üstü hastalar, 5 bin 122’si ise 65 yaş üstü kişilerden oluşturuyor.

Bursa’da 119 personel ve toplam 23 araç ile evde sağlık hizmeti verildiği bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, ‘Ekiplerimiz 2023 yılında ocak-ekim ayı arası 10 aylık süreçte kayıtlı 12 bin 10 hastamızı toplamda 54 bin 243 kere ziyaret etti. Bu ziyaretlerde hasta vatandaşlarımıza muayene ve diğer hemşirelik işlemleri gerçekleştirildi” diye konuştu.

Evde sağlık hizmetinin efektif bir şekilde çalışmasının hastanelerin yoğun bakım servislerini önemli ölçüde rahatlattığının altını çizen Doç. Dr. Metin, evde sağlık hizmetinin koordine edilerek düzgün iletilmediği takdirde, hastanelerde yoğun bakım ve palyatif bakım yataklarında yığılmanın önüne geçilemeyeceğini sözlerine ekledi.