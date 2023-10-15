58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı başladı

Bu yıl 58. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye 2023) sekizinci ve son ayağı olan İstanbul-Sultanahmet etabı başladı.

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Ayasofya Meydanı’ndan verildi. Turun 130,5 kilometrelik son etabına, 24 takımdan 132 bisikletçi katılım gösterdi.

İstanbul etabında bisikletçiler, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Söz konusu kapıdan ilk üç sırada geçen sporcular “dağların kralı” klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak. Bisikletçiler, turun son sprint kapısını 65,3. km’de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçip finişe doğru mücadele edecek.

Yarış başlamadan önce Spor Toto Takımı ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.