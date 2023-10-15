58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu Alexey Lutsenko oldu

Bu yıl 58. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile noktalanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda şampiyon Kazak sporcu Alexey Lutsenko oldu. İstanbul etabında ise zirvede Belçikalı Jasper Philipsen yer aldı.

Bu yıl 58. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 130,5 kilometrelik 8. ve son etap olan İstanbul - Sultanahmet etabı ile noktalandı. Turun İstanbul etabının şampiyonu 2 saat 57 dakika 28 saniye ile Alpecin - Deceuninck takımından Belçikalı sporcu Jasper Philipsen oldu. Philipsen, 4. etap zaferini elde ederek yeşil mayo kazandı. Philipsen’i Astana Kazakistan takımından Fransız bisikletçi Cees Bol ardından Eolo - Kameta takımından İtalyan Giovanni Lonardi takip etti.

Genel klasmanda şampiyon Alexey Lutsenko oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun genel klasmanda şampiyonu 30 saat 8 dakikalık derecesiyle Astana takımından Kazak sporcu Alexey Lutsenko oldu. Lutsenko’nun ardından Bora takımından Alman sporcu Ben Zwiehoff ikinciliği alırken, Astana takımından Kolombiyalı bisikletçi Harold Tejada ise üçüncülüğü elde etti.