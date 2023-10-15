58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ödül töreni yapıldı

Bu yıl 58. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile noktalanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kazanan sporcular ödüllerini düzenlenen ödül töreniyle aldı.

Bu yıl 58. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 130,5 kilometrelik 8. ve son etap olan İstanbul - Sultanahmet etabı ile noktalandı. Etabın ardından kazanan sporcular, gerçekleşen ödül töreniyle ödüllerini aldı. 2 saat 57 dakika 28 saniyelik derece ile etap birincisi olan Belçikalı sporcu Jasper Philipsen’e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak verirken, ikinci Cess Bol’a da ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül takdim etti. Etap üçüncüsü Giovani Lonardi’ye ise ödülünü Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Genel Müdürü Mehmet Tuncer verdi.

Genel klasmanda ise 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun şampiyon tamamlayan ve turkuaz mayonun sahibi olan Alexey Lutsenko’ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.