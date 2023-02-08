58 saat sonra enkazdan sağ kurtardılar, gözyaşlarına boğuldular

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altında kalan 28 yaşındaki bir kadın Adıyaman Valiliği karşısındaki binadan 58 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Genç kadın kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, “Sonunda çıktım” dedi. Kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kurtarma ekibi, gönüllüler ve askerler deprem bölgesinde seferber oldu. Siirt ve Trabzon Sürmene’den gelen kurtarma ekipleri Adıyaman Valiliği karşısında bir binadan ses geldiği ihbarı üzerine bir yaşam deliği açıp içeri girdi. Enkaz altında sağ olduğu belirlenen 28 yaşındaki Fatma isimli kadın 8 saatlik çalışma sonrası 58. saatte sağ olarak kurtarıldı. Ayağında kırık olan genç kadın kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Büyük mutluluk yaşayan Sürmeneli ekipler de olayı anlatıp birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Genç kadının bazı yakınlarının kurtarıldığı, enkaz altında ise hayatını kaybeden 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.