59. Akbalık Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta

Bu sene 59’uncusu düzenlenecek olan Akbalık Yağlı Güreşleri’nde heyecan dorukta. Er Meydanı’ndaki hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 20’si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivanın kol bağlayacağı tarihi güreşlere tüm vatandaşları davet etti.

1956 yılında Akyazı Akbalık’lı Zülküf Karabulut pehlivan tarafından başlatılan ve bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri 24 Ağustos Cumartesi günü (Yarın) gerçekleştirilecek. Yarın gerçekleştirilecek güreşler öncesinde hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yarın Akbalık Er Meydanı’nda 20’si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan dualı çayıra çıkacak. Şehrimiz ve ilçemiz için tarihi öneme sahip olan bu organizasyon için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı yarın Akbalık Er Meydanı’na bekliyoruz” diye konuştu.

Birbirinden değerli başpehlivanların yarın Akbalık Er Meydanı’nda olacağını ve güreşlerin kıyasıya rekabete sahne olacağını söyleyen Başkan Soykan, “Hemşerimiz Serdar Yıldırım ve Süleyman Aykırı başta olmak üzere Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Özkan Yılmaz, Faruk Akkoyun, Mustafa Doğan Özkaya, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Osman Özgün, Güngör Ekin, Arif Akın, Erkan Ertan, Yalçın Öncül, Ali Gökçen, Salih Dorum, Ali Yanatma, Hamza Özkaredeniz, İbrahim Çoroman ve İbrahim Şevki Yılmaz gibi birçok önemli pehlivan yarın Akbalık Er Meydanı’nda olacak” şeklinde konuştu.