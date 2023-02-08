59 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Adıyaman'da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.
Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.
Adıyaman Alitaşı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Menekşe Apartmanından 36 yaşındaki Selahattin Kaya, 59 saat sonra sağ salim enkazdan çıkarıldı.
Selahattin Kaya, kendisine geçmiş olsun diye gazetecilere çok sağ olun diye cevap verdi.
AFAD ekiplerince yaklaşık 6 saatlik bir çalışma neticesinde çıkarılan Selahattin Kaya, bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.