5G uyumlu telefon Turkcell Mağazaları ve Pasaj'da

Turkcell, satış kanalları üzerinden 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliklerini sürdürüyor. Gelişmiş donanımıyla dikkat çeken nubia Neo 3 5G, kasım ayı boyunca uygun ödeme koşullarıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşuyor.

Türkiye 5G teknolojisi için gün sayarken Turkcell de 5G uyumlu telefonların ve akıllı cihazların oranını artırma hedefiyle gerçekleştirdiği iş birliklerini sürdürüyor. Gelişmiş donanımıyla dikkat çeken nubia Neo 3 5G cep telefonları, Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu. Cihaz, Kasım ayı boyunca Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, nubia ailesinin yüksek performanslı, yapay zekâ destekli ve yüksek pil kapasiteli ürünü Neo 3 5G’de; Turkcell Uygulaması, TV+, fizy, BiP, lifebox, ve Game+ dijital servisleri de kurulu geliyor. Oyunseverlerin, genç kullanıcıların ve performans tutkunlarının tercihi olmaya aday nubia Neo 3, 5G uyumlu güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, 20 GB’a kadar genişletilebilir RAM kapasitesiyle yüksek performans sunarken, 6000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sağlıyor. 6,8 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranıyla her koşulda akıcı ve canlı görüntü deneyimi sunuyor.

"Hedefimiz, 5G erişimini yaygınlaştırmak"

Söz konusu iş birliğinin, Turkcell’in 5G uyumlu akıllı cihazları yaygınlaştırma vizyonunun uzantısı olduğuna değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal şunları söyledi: "Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisiyle tanışacak. Biz de şirket olarak gerek altyapı gerekse de operasyonel anlamda 5G için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, 5G uyumlu cihazların kullanım oranını artırmak. Şu anda ülkemizde bu oran 25 seviyesinde. Biz bu oranı yükseltmek ve vatandaşlarımızın 5G’ye kolay erişebilmesi için yerli ve yabancı üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. Neo 3 5G’nin Türkiye’de ilk kez şirketimizi aracılığıyla kullanıcıyla buluşmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de üretilen bu cihazı, Turkcell güvencesi, avantajlı ödeme koşulları ve dijital servislerimizle birlikte sunuyoruz. Amacımız, ülkemize Turkcell kalitesinde 5G deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

"Turkcell’in güçlü 5G altyapısı, Neo 3 5G’nin potansiyelini en üst seviyede yansıtıyor"

Nubia Türkiye Ülke Müdürü Jack Zhu da bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Şirketin güçlü 5G altyapısı Neo 3 5G’nin özelliklerini en üst seviyede yansıtıyor. Neo 3 5G, performans ve tasarımı, erişilebilir fiyat avantajıyla birlikte sunuyor. Turkcell iş birliği sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.