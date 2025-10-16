Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilen 5G Yetkilendirme İhalesi’nde toplam ihale bedeli 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (5G İhalesi) sonuçlandı. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ’nin katıldığı ihalede toplam ihale bedeli 3 milyar 534 milyon dolar oldu. İhale sonucunda Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar ile ihalenin en çok ödeyeni oldu. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone 627 milyon dolar ödedi. Turkcell 5 paket, Türk Telekom 4 paket, Vodafone ise 2 paket aldı.

Alınan paketler şu şekilde:

Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6.

Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8.

Vodafone ise A2 ve B3.

İhalede 3 operatör KDV’siz toplamda 2 milyar 945 milyon dolar ödedi.

"5G yetkilendirme ihalesi adeta dijital egemenliğini pekiştiren tarihi bir adım oldu"

İhale sonrasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yalnızca bir ihale sonucuna değil Türkiye’nin teknolojide bağımsız, güçlü, unutulmaz anlarından birine tanıklık edildiğini belirterek, Sayan, "Burada bulunan herkes bir iradenin, bir kararlılığın ve yılları yayılan büyük bir emeğin şahidi oldu. Tamamladığımız 5G ihalesiyle tüm dünya Türk mühendisinin, Türk sanayicisinin, Türk devlet aklının ortak vizyonunun ete, kemiğe bürünmüş halini ve neler yapabileceğini gördü. Tamamlanan 5G yetkilendirme ihalesi bir frekans paylaşımı olmasının ötesinde ülkemizin adeta dijital egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve milli kudretini de pekiştiren tarihi bir adım oldu. 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme, geniş bağlantı kapasitesi ve enerji verimliliği sadece altyapımızı değil ülkemizin üretim gücünü, sanayisini ve bilimini stratejik kapasitesini çok daha öteye taşıyacaktır" diye konuştu.

"Toplam 11 frekans paketi, 2 milyar 945 milyon ABD doları artı KDV’ye satıldı"

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 700 MHz ve 3.5 GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandını, işletmecilerimizin kullanımına açtıklarını hatırlatan Sayan, "700 MHz ve 3.5 GHz frekans bandında toplam 11 ayrı frekans paketi de ihaleye sunuldu. İhalenin toplam asgari değeri ise 2 milyar 125 milyon ABD Doları olarak belirlendi. İhalede Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulandı. Bu çerçevede; Turkcell İletişim Hizmetleri, toplamda 5 frekans paketini 1 milyar 224 milyon ABD Dolar bedelle, Türk Telekomünikasyon A.Ş., toplamda 4 frekans paketini 1 miyar 94 milyon ABD doları bedelle, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., toplamda 2 frekans paketini 627 milyon ABD doları bedelle teklif etti. Toplam 11 frekans paketi, 2 milyar 945 milyon ABD doları artı KDV’ye satıldı. İhale bedeli, KDV dahil 3 milyar 534 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Frekans paketlerinin dağılımı sonucunda işletmecilerimize tahsis edilen toplam frekans bandı miktarı yüzde 72,8 oranında arttı" şeklinde konuştu.

Sayan, vatandaşların mevcut tarifelerinde hiçbir değişiklik olmadan 5G teknolojisinden yararlanacaklarını ve işletmecilerin, 2029-2042 yılları arasında gelirlerinin yüzde 5’ini her yıl altyapı yatırımlarına yönlendireceklerini açıkladı. Aynı zamanda Sayan, ihaleyi kazananların 31 Aralık 2042’ye kadar yetkilendirileceklerini, 4.5G döneminde yüzde 45 oranında olan yerli ürün kullanımını, 5G döneminde yüzde 60’a çıkaracaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihale sonrasında görüntülü aramayla 3 operatörün temsilcileri ve Bakan Yardımcısı Sayan ile görüştü. Bakan Uraloğlu, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını diledi.