Siemens
SON
DAKİKA
'Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor'
Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne'ye akın etti
Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı
Pençe Harekatı'nda 1 asker şehit düştü
6 ayda 226 bin 793 trafik kazası
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

6 ayda 226 bin 793 trafik kazası

Geçen ay ülkemizde 39 bin 747 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 226 bin 793 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 88 bin 223'ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı oluştuğu görüldü.

6 ayda 226 bin 793 trafik kazası
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Medya takip kurumu Ajans Press’in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 226 bin 793 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 88 bin 223’ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği görüldü. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 920 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 127 bin 619 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 10 milyon 267 bin 990 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 8 milyon 417 bin 176 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

Cezalara gelen artış gündemde

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 104 bin 63 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görüldü. Kesilen trafik cezaları da yine medyada yer alan diğer başlıklar arasında yer alırken, 2022 yılı itibariyle trafik cezalarına gelen zamlar medyada en çok konuşulan içerikler arasında başı çekti.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'ye yeni hükümet konağı
Silivri’ye yeni hükümet konağı
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Saman yüklü tır alev alev yandı
Saman yüklü tır alev alev yandı
Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz'da
Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz’da
Silivri'de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri’de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin