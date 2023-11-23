6 ayda bir yapılacak diş muayenesi sağlığı da koruyor

Diş sağlığında erken teşhisin önemine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarından Dt. L. Murat Mercan, “Kapsamlı ağız diş sağlığı muayenenizi yaptırıp, 6 ayda bir kontrollerinizi ihmal etmeyerek hem sağlığınızı koruyabilir hem de uzun vadede olası büyük tedavi maliyetlerinden kaçınabilirsiniz. Unutmayın, erken teşhis her zaman en iyi çözümdür” dedi.

Medicana Ataköy Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarından Dt. L. Murat Mercan, ağız ve diş sağlığının genel sağlık için ne kadar kritik olduğunu vurgulayarak, bireylerin diş muayenelerini düzenli olarak yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Dt. L. Murat Mercan, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın bir yansımasıdır ve bu sağlığı korumanın en temel yolu düzenli muayenelerdir. Rutin diş muayenesi, sadece mevcut sorunları değil, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları da ele alır. Muayene, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir ve genel sağlık durumunu dikkate alarak tedavi planlaması yapılır" ifadelerini kullandı.

Her bireyin çürük oluşum riski farklıdır

Her bireyin çürük oluşum riskinin farklı olduğunu belirten Dt. L. Murat Mercan, "Bireysel çürük analizi, hastaların özel ihtiyaçlarına uygun tedavi planları oluşturmaya yardımcı olur. Bu yaklaşım, çürüklerin önlenmesi ve tedavisinde uygun bir çözüm sunar" şeklinde konuştu.

Ağız ve diş sağlığının sadece çürüklerle sınırlı olmadığını vurgulayan Dt. L. Murat Mercan, "Diş eti hastalıkları, ağız içi lezyonlar ve diş eksiklikleri de genel sağlık üzerinde önemli etkilere sahiptir. Diş eti hastalıklarının tedavisi ve yapılan restorasyonların dişeti sağlığına etkisi, tedavi planlamasının önemli bir parçasını oluşturur" dedi.

Çene eklemi rahatsızlıklarında erken müdahale büyük önem taşıyor

Çene eklemi rahatsızlıklarının ağrı ve fonksiyon kaybına neden olabileceğini belirten Medicana Ataköy Hastanesi’nden Dt. L. Murat Mercan, "Erken müdahale, bu sorunların hızlı ilerlemesini önler. Yapılan restorasyonların çiğneme fonksiyonuna etkisi ve çene eklemine binen yükü doğru şekilde değerlendirmek, eklem sağlığının korunmasında kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

Dt. L. Murat Mercan, "Sağlıklı bir yaşamın temeli olan kapsamlı ağız ve diş sağlığı muayeneleri, erken teşhis ve etkili tedavi seçenekleri sunarak hem mevcut sorunları giderir hem de gelecekteki potansiyel sağlık sorunlarının önüne geçer, böylece yaşam kalitesini artırır. Herkesin altı ayda bir kapsamlı ağız diş sağlığı muayenesini yaptırması sayesinde sağlık açısından koruyucu olmaktadır. Erken teşhis hele ki ağız ve diş sağlığı konusunda önem taşımaktadır" şeklinde sözlerini tamamladı.