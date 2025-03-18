6 aydır para alamayan tırcılar eylem yaptı
6 aydır para alamadıklarını iddia eden tır sürücüleri Kocaeli Asım Kibar OSB'de eylem yaptı.
Kocaeli Asım Kibar OSB’de bulunan bir firmadan 6 aydır para alamadıklarını iddia eden 189 nolu Alikahya Tırcılar Kooperatifi üyeleri sabah saatlerinde eylem yaptı. Konvoy oluşturan tır sürücüleri korna çalarak organize sanayi bölgesi içinde ilerledi. 6 aydır paralarını alamadıklarını ileri süren sürücüler, "Düzenli ödeme akışı sağlanmıyor. İçeride önemli miktarda alacağımız var. Araç sahipleri olarak zor durumdayız. Kimse kredi ödeyemiyor, şoförü olanlar maaş veremiyor. Yakıt alma sıkıntılarımız da başladı" ifadelerini kullandı.