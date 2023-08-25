6. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Karacabey damga vurdu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize ettiği 6. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne Spor Salonu’nda yapıldı.

2023 Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Minikler, Yıldızlar ve Gençler yaş kategorilerinde; Taolu, Sanda ve Tuishou müsabakaları ile Light Sanda ve Sanda Takım Müsabakaları çerçevesinde gerçekleşti.

Turnuvaya 15 ülkeden bin 100 sporcu katıldı. Karacabey’i temsil eden sporcular ise turnuvaya damga vurdu. Farklı kategorilerde yarışan sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuvadaki mücadeleleriyle podyuma çıkmaya hak kazanan sporculardan Kerem Eymen Özcan Erkek Yıldızlar kategorisinde altın; Salih Şimşek Genç Erkekler kategorisinde altın; Sahra Şimşek Genç Kızlar kategorisinde gümüş ve Rabia Çalımlı Yıldız Kızlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Karacabey’den turnuvaya katılan ve Türk Milli Takım formasını giyen 8 sporcudan, Abdullah Samet Özcan, Zeynep Ece Türkdal, Ecrin Betül Pala ve Eylem Çalımlı dereceye giremedi.

Karacabey Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Ömer Gönültaş; “Madalya kazanan sporcularımızla gurur duyuyorum. Derece alamayan sporcularımı da cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bize her zaman destek olan Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’a, Karacabey Belediyesine ve Kulüp Başkanımız Yılmaz Şahin’e çok teşekkür ederim” dedi.