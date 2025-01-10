6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de iş yerinde yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de iş yerinde yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde dün Kartepe ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada kaçak akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj düzenek ve 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

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