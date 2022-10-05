6 çocuğa istismarda bulunan sanık için 400 yıl hapis istendi

Olay, Polatlı’ya bağlı Şabanözü Mahallesi’nde yaşandı. Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4’ü erkek, 2’si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, ’zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ’çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,’ ’tehdit’ gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.