6. Esenler sinema akademisi başlıyor

Bu yıl 6’ncı kez meraklılarına kapılarını açacak Esenler Sinema Akademisi’ne başvurular başladı. Senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği olmak üzere dört ana dalda eğitimlerin verileceği akademiye başvurular 19 Kasım’a kadar devam edecek.

Genç sinemacılara yeni ufuklar açan Esenler Sinema Akademisi bu yıl 6’ncı kez kapılarını açıyor. Senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği olmak üzere dört dalda eğitimlerin verileceği akademide öğrenciler, üç ay boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde sinemayla ilgili hem teorik bilgiler edinecek hem pratik yapma imkanına sahip olacak. Gençlere yeni imkanlar sağlayan akademide dersler, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Adaylar, akademiyle ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Akademiye başvurular yine belediyenin web sitesi üzerinden gerçekleşecek. Akademiye 18 - 35 yaş aralığındaki herkes başvurabilecek.

Kendi filmlerini çekecekler

Seminerler ve workshoplarla zenginleşecek akademide, yurt içi ve yurt dışından ödüllerle dönen pek çok usta isim, genç sinemacılarla bir araya gelecek. Akademide bu yıl, yönetmenlik Ahmet Toklu, kurgu teknikleri Özgür Kılıç, senaryo yazarlığı Hilal Çelenk, sinema tarihi ve eleştirmenliği dersi ise Suat Köçer tarafından verilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrenciler bu yıl da akademideki eğitim sürecinin sonunda kendi yazdıkları senaryolar ile film çekme şansı elde edecek. Çekilen filmler, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.