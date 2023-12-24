6 gol ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda ortalık karıştı

Bilecik’te 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Yunus Emre Belediyespor arasında oynanan maçın 90 dakikası gergin geçerken, maç sonunda saha içi bir anda karıştı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor konuk etti. 15 takımlı ligde 8 puanda bulunan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile 9 puanda bulunan Yunus Emre Belediyespor maçı öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Maça taraftarın büyük desteği ile iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 4. dakikasında Berat İş’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 11 dakika sonra Emir Ersoy, 1969 Bilecik Spor Kulübünün ikinci golünü kaydetti. Sonrasında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına yaptığı oyuncu değişlikleri ile başlayan Yunus Emre Belediyespor maçın 46. dakikasında Kemalata Döner’in golüyle durumu 2-1’e getirdi. Maçın 51. dakikasında gelişen bir pozisyonda 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncusu Eray Akdemir’e faul yapıldı. Yerde yatan oyuncuya ile Yunus Emre Belediyespor bir oyuncu arasında yaşanan gerginlikte faul yapılan Eray Akdemir’e maçın orta hakemi Kübra Çetinkaya direk kırmızı kart çıkardı. Bu kırmızı kart sonrası oyun hakimiyetinin eline geçiren Yunus Emre Belediyespor maçın 54. dakikasında Soner Pıtırlı’nın golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Maçın 90. dakikasında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü 3-2 öne geçti. Maçın 90+4’üncü dakikasında gelişen Yunus Emre Belediyespor atağında maçın orta hakemi Kübra Çetinkaya penaltı noktasını gösterdi. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Kemalata Döner topun başına geçerken, durumu 3-3’e getiren golü kaydetti. Bu golün santrası olmazken, golden sonra gergin geçen maç daha gerildi.

Hakeme büyük tepki

Maç sonu 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncuları maçın orta hakemi Kastamonu bölgesi hakemi Kübra Çetinkaya’ya büyük tepki gösterdi. Maçın ilk yarısında yüzde yüzlük bir penaltıyı vermediğini iddia eden futbolcular, maçın dönüm noktası o pozisyonda olduğunu söylediler.

Futbolcular birbirine girdi

Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü malzemecisine Yunus Emre Belediyespor bir futbolcu saldırdı. Ardından bu olaya futbolcularda ve yöneticiler dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Polis ekipleri saha içine girerek olayları yatıştırdı. Maç sonunda hakeme tepki göstermek için bekleyen taraftarları ise polis stat çevresinden uzaklaştırdı.

Polis yöneticileri içeri almadı

Öte yandan soyunma odaları girişindeki kapıda bekleyen polis memuru iki takım yöneticileri içeri almazken, bu olay da yöneticiler tarafından tepkiyle karşılandı.