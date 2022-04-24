6. Hersek Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

Altınova Belediyesi 6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Faruk Akkoyun yenen Hüseyin Gümüşalan başpehlivanlığa uzanan isim oldu.

Yalova’nın Altınova ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı. Hersek Er Meydanı’nda 13 boyda gerçekleşen güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Ramazan ayı nedeniyle bu yıl güreşlerde ilk kez başpehlivanlık karşılaşmaları gece yapıldı. Miniklerde küçük, orta ve büyük boy mücadeleleri gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Altınova Belediyesi tarafından Hersek Meydanı’nda verilen toplu iftarın ardından başpehlivanlık mücadeleleri başladı.

2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil, 2006 Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur, 2021 Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Hasan Cengiz, Yıldıray Akın, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Ünal Karaman, Kaan Kaya ve Serhat Gökmen başpehlivanlık için kıyasıya mücadele verdi.

6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Faruk Akkoyun’u yenen Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu.

Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan’a altın kemeri ilçe protokolü birlikte taktı.

Gümüşalan, kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu yağlı güreşleri düzenleyen Altınova Belediye Başkanımıza, ağlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kırkpınar’da da başpehlivanlığı almak için elimizden geleni yapacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Ata sporuna desteklerin her zaman süreceğini ifade etti. Güreş severlere güzel mücadeleler izleten pehlivanlara teşekkür eden Oral, "Gece 2’ye kadar bu soğukta bekledik ama değdi. 2 yıldır da özlemişiz. dolayısıyla güreşçilerimiz de sağ olsunlar, çok iyi mücadele ettiler. hepsine teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Yağlı güreşlerin başlangıcını bu yıl buradan vermiş olduk" dedi.

Güreş ağası Ali Yurt da güreşçileri tebrik etti.

Öte yandan Başaltı’nda Seçkin Duman, Büyük Orta’da Hüseyin Özdemir, Deste Büyük’te Hayrettin Şen, Küçük Orta Küçük’te Ensar Bıyık, Küçük Orta Büyük Sinan Yıldız birinci oldu.

Gündüz yapılan Minik 1’de Ahmet Ali Bül, Minik 2’de Mustafa Yanmaz, Teşvik 1de Fahrettin Çelik, Teşvik 2’de Mustafa Ekin, Tozkoparan’da Kerem Uygun, Ayak’ta Barış Kemal Yiğit birinciliğe ulaşan isimler oldu.