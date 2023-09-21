Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 6. İstanbul Gençlik Oyunları’nın tanıtım lansmanı yapıldı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin emrindeyiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nın tanıtım lansmanı yapıldı. Program İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlendi. İstanbul Gençlik Oyunları’nda spor, kültür sanat, bilim ve teknoloji ile çevre ve sosyal sorumluluk olmak üzere 4 farklı kategoride 34 branşta yarışmalar düzenlenecek. Başakşehir Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki liseler arasında başlatılan İstanbul Gençlik Oyunları’na geçen yıl 39 ilçeden 155 bin genç katılmıştı. Bu yıl ise oyunlara 5 yeni branş daha eklendi.

İstanbul gençliği, müzik, tiyatro, dron, e-spor yarışmalarının yanı sıra paintball ve balon futbolu gibi birbirinden rekabetçi turnuvalarda mücadele edecek. Bu yıl şiir yazma, şiir okuma, dijital fotoğraf, bilgi ile öykü ve hikaye yazma yarışmalarının da yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları’na geçen yıl kırılan katılım rekorunun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “6 yıldır yapılanları hep beraber izleyip dinledik. Başlangıcından bugüne kadar gençlerimize ve çevresine katkı sağlayan bu projenin destekçisi olarak ilerde de güçlü olmasını arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin emrindeyiz. Türkiye genç nüfusa sahip güçlü bir ülke. Biz spor konusunda gençler olarak çok şanslıyız. Çünkü gençleri ve sporu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisi sporun içinden gelen birisi. Sporun ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen birisi. Türkiye spor alt yapısında Avrupa’nın en genç spor tesislerine sahip. Dünyanın en genç stadyumlarına, spor salonlarına ve atletizm pistleri olmak üzere pek çok tesise sahip” dedi.

“Toplumsal olarak bu çevreyi korumamız gerekiyor”

Toplumun değerleri ve çevrenin öneminden bahseden Bakan Bak, “Bir yaşlının elinden tutup bankaya götürüp işlemlerini yaptırıyor, bir alışverişini, vergi dairesinde bir sorununu yada evinde bir sorununa yardımcı oluyorsanız işte bu sizin vicdanınızdır. Bu toplumun değerlerine katkı sağlamak demektir. Gençler bunlar çok önemli. Bu uygulamalar sonucunda yarışıp paylaşıyorsunuz. Güzel bir etkileşim var. Ben başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Çevreyle ilgili sıfır atık noktasında ülkemizin geldiği durum çok önemli. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın ortaya koyduğu bu vizyon Birleşmiş Milletler’de de imzaya da açıldı. Toplumsal olarak bu çevreyi korumamız gerekiyor. Çevrenin değerlerini koruyup kirlenmesini engellememiz gerekiyor. Gençlere 8-9 ay sürecek bu maratonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugünümüz dünden daha güzel olacak”

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Okul müdürlerimizle toplantıdaydık. Bu projeye alt yapı olacak ve güçlendirecek projeyi sunduk. Okullarda nasıl güçlendiririz katılımı nasıl artırabiliriz, sporu tabana nasıl yapabiliriz diye konuştuk. Sporun içerisinden gelen bir bakan olarak sizin önderliğinizde bize öncülük ederek hem Başakşehir’de hem İstanbul’un genelinde bugünümüz dünden daha güzel olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“2 milyon gencimize ulaştık”

Konuşmasına geçen yılın değerlendirmesini yaparak başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Finali yaptığımız mayıs ayından bu yana İstanbul gençliği ve oyunlarımız için neler yapabiliriz üzerine yoğun mesai harcadık. Geçen yıl oyunlarımıza Anadolu Yakası’ndaki ilçelerimizi de dahil ettik ve müthiş bir katılım sağladık. 854 okulumuzdan 155 bin 543 gencimizle katılım rekoru kırdık. 19 bin 339 gencimizin katılımıyla dünyanın en büyük paintball turnuvasını gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Turnuvaların sonunda 617 final töreni düzenlediklerini ve şampiyonlara 759 kupa verdik. Bunca rekorla yetinmedik, oyunlarımız için özel hazırladığımız otobüsümüzle 39 ilçemizin tümünde yaptığımız okul ziyaretlerinde 2 milyon gencimize ulaşmayı başardık. Yeniden İstanbul Gençlik Oyunları ateşini İstanbul’da yeniden yakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Branş sayımızı 34’e çıkardık”

Bu yıl da gençlerle birlikte yeni hedeflere koşmak istediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Hayallerimizin hepsini gerçeğe dönüştürdük. Rekorlarla tamamladığımız oyunlar, daha güzelini yapma ve yeni rekorları kırma noktasında bizlere itici güç sağladı. Bu hedefler doğrultusunda branş sayımızı 29’dan 34’e çıkardık. Kültür sanat alanındaki branşlarımıza şiir yazma, şiir okuma, dijital fotoğraf, bilgi ile öykü ve hikaye yazma yarışmalarımızı ekledik” dedi.

“Gençlerimizin hayatına dokunduk”

Gençler üzerinde kısa sürede olumlu etkiler bırakmayı başardıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Oyunlarımıza katılan öğrencilerimizle, öğretmen ve velilerimize yönelik anket çalışmalarımız, gençlerimiz üzerindeki olumlu etkileri gözler önüne serdi. Anketlerden elde ettiğimiz rapora göre; okul içi şiddette yüzde 70, sağlıksız madde kullanımında yüzde 72,8 azalma olduğunu gözlemledik. Gençlerimizin derslerde gösterdiği performans yüzde 72,3 arttı. Gençlerimizin aileleri, arkadaşları ve diğer bireylerle olan iletişim ve sosyalleşmesindeki artış oranını ise yüzde 82,1 olarak tespit ettik. Okula bağlılıkta yüzde 73,6 oranında, aile içi iletişim ve huzurda ise yüzde 69,6 oranında iyileşme sağladık” ifadelerini kullandı.

Gençlik Oyunları 9 Ekim’de başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, program öncesi İstanbul Gençlik Oyunları’nda unutulmaz anların yer aldığı fotoğraf karelerinden oluşan dijital sergiyi gezdi. İstanbul Gençlik Oyunları’nda kayıtlar 25 Eylül’den itibaren yapılacak. Heyecan ve mücadelenin yer alacağı oyunlar ise 9 Ekim’de başlayacak.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve öğrenciler katıldı.