6 katlı binada intihar girişimi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakolu karşısındaki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.K. eşiyle olan problemleri nedeniyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.’yi ikna etmek için polis ekipleri 6 katlı binanın çatısına çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından da binanın altına hava yatağı açıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Aksoy ikna etti

Olay yerine gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy, intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki vatandaşı ikna ederek aşağı indirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.