6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 503. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatı katından yükselen dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri yangını söndürürken, teleskobik merdivenle yükselen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan çatıda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı