6. kez düzenlenen 'Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl bilim kategorisinde ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Prof. Dr. Evren Hıncal oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek ve onurlandırmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Turgay Avcı’nın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen Bilim Ödülleri töreninde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü, Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve bilim dalında ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile birlikte 7 kategoride 76 bilim insanı ödüllendirildi. Bilim kategorisinde ikinci kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Prof. Dr. Evren Hıncal oldu.

Törende, uluslararası platformlarda düzenlenen; kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil eden akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmalar öncesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Erkan Sülün, İrada Melikova ve İmge Dinçer katılımcılara bir müzik dinletisi sundu.

“Sizin çalışmalarınız sayesinde tüm engeller aşılıyor”

Bilim Ödüllerinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üniversiteleri, eğitimi ve araştıran üreten başarılı akademisyenlerimizin çalışmaları ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim, sanat, teknoloji, sağlık ve daha birçok alanda yaptığı çalışmalar ile dünya sıralamalarında büyük başarılar yakaladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin bu doğrultuda büyük emek verdiğini söyledi.

KKTC’nin yaşadığı siyasi zorluklara değinerek eğitim ve bilimin tüm engelleri aşabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siz değerli bilim insanlarımızın çalışmaları sayesinde önümüzdeki tüm engelleri bir bir aşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak birbirinize bağlılığınız ve başarılı ekip çalışması ile yürüttüğünüz tüm projeleri takdir ediyorum. Sizlerin başarıları aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de başarısı demektir” dedi.

KKTC’nin son yıllarda birçok açıdan kalkındığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın artık tam anlamıyla bir eğitim adası olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: “Tüm bu başarılarla; ülkemize ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne dünyadan öğrenci akışı olacaktır. Gerek yüksek lisans, gerek doktora yapan pek çok öğrencimiz olacaktır. KKTC artık bir eğitim adası olarak bu sınavı geçmiştir ve bir eğitim adası olarak tescillenmiştir.”

“Başarı için siz değerli akademisyenlerin varlığı gereklidir”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise YDÜ’nün eğitim, bilim ve sanat alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile aynı seviyeye taşıdığını vurguladı. Başarının takım çalışması olduğunu ve başarı için tüm bileşenlerin ortak bir paydada buluşması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turgay Avcı, “Başarı için, dünya vizyonuna sahip bir yönetimin yanında yine dünya vizyonuna sahip; araştıran, üreten ve ortaya koyan siz değerli akademisyenlerin varlığı gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde ikisi de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz; bilimin topluma katkısını artırmak, keşifleri teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını cesaretlendirmektir”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise bilimin, insanlığın en büyük hazinelerinden biri olduğunu vurguladığı konuşmasında “Bilim sayesinde doğayı anlıyor, açıklıyor ve değiştiriyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok buluş, keşif ve yenilik gerçekleştiriyoruz. Bilimle sayesinde sağlığımızı koruyor, hastalıklarla savaşıyor ve yaşam süremizi uzatıyoruz. Eğitimimizi geliştiriyor, kültürümüzü zenginleştiriyor ve medeniyetimizi ilerletiyoruz” dedi.

Bilimsel üretkenlik vizyonu ile ilerlediklerini de belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu bakış açısıyla; dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlamak, ev sahipliği yaptığımız ya da katıldığımız bilimsel etkinliklerde KKTC’yi temsil etmek; bilim, sanat ve teknolojide toplumsal ilerlemeye öncülük ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta Türkiyemiz olmak üzere Türk dünyası ile bütünlüğünü güçlendirmek öncelikli hedeflerimizdir” ifadesini kullandı.

“İnsanlar, ülkeler ve toplumlar için; cesaret ve esaret arasında sadece ince bir çizgi vardır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günümüzün dünyasında bilim ve teknolojide cesur adımlar atamazsak küresel rekabet çağında bunun sonu; maalesef esarettir. Bu nedenle, bilim ve teknolojide ilerlemek, her şeyden önce bir milli menfaat meselesidir ve Ülkemizin kalkınabilmesi için en önemli gerekliliktir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun yayımladığı sıralamalarda üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizim önceliğimiz; bilimin topluma katkısını artırmak, keşifleri teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını cesaretlendirmektir. Bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin de amacı budur. Çünkü bu yolculuğumuz asla bitmeyecek” dedi.

“Araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz”

Ödül törenindeki konuşmasına “Akademisyenlik, uzun bir yol arkadaşlığıdır” sözleri ile başlayan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Gururla ve mutlulukla söylemek istiyorum ki; belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışarak yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin 2022’de birçok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından aldığı başarıları da hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Times Higher Education (THE) tarafından Ekim 2022’de açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 104 ülkeden yaklaşık 2 bin üniversite arasında, 601-800 bandında; dünya genç üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında; etki sıralamasında ise 401-600 bandında yer aldık. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alırken yükselişimizi sürdürerek Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldık” diyerek bu başarının Yakın Doğu Üniversitesi’nin özellikle teknoloji geliştirme ve üretme vizyonunun bir yansıması olarak son derece değerli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2022’de uluslararası indekslerde taranan 1700’e yakın makale yayımladığının da altını çizerek “Bizim için asıl önemli olan; araştırma, geliştirme, projeye dönüştürme, üretme ve bilimsel yayına dönüştürme hedefini hayata geçirmek ve her yıl üzerine koyarak yolumuza devam edebilmek. Bu sıralamalardaki yerimiz ise bizim için sadece birer gösterge” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilim Ödülleri; birbiri ile kurumu ile ülkesiyle ve bilim dünyası ile kurduğu yol arkadaşlığını sürdürme başarısı gösteren siz değerli bilim insanlarımıza olan saygımızın ve minnetimizin bir nişanesi. Hepinizi tebrik ediyor, yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum” dedi.