6 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin kaçma hazırlığı yapan iş yeri sahibi yakalandı, oğlu aranıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin harekete geçen polis ekipleri iş yeri sahibi K. O’yu Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O’nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O’nyn kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İş yeri sahibi yakalandı, oğlu aranıyor

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O’yu Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O’’nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O’nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.