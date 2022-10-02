6'lı Masa toplantısı sırasında fırtına gazetecilerin bulunduğu platformu uçurdu

CHP Genel Merkezinde gerçekleşen 6’lı Masa toplantısını takip eden gazeteciler için kurulan platformun çatısı, sağanak ve fırtınaya dayanamayarak uçtu.

Ankara’da etkili olmaya başlayan sağanak ve fırtına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan 6’lı Masanın ikinci turunun ilk görüşmesi için bir araya geldiği CHP Genel Merkezi’ni de etkiledi. Genel merkezin bahçesinde toplantıyı takip eden basın mensupları için kurulan platformun çatısı, sağanak ve fırtınaya dayanamayarak uçtu. Durumdan etkilenen basın mensupları CHP Genel Merkezine sığındı.

Öte yandan, 6 liderin toplantısı halen sürüyor.