6 milyon liralık telefon dolandırıcılığı operasyonunda 45 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonla arayarak kendilerini banka veya kredi kurumlarının çalışanı olarak gösterip, mağdurlara hesaplarında dolandırıcılık işlemlerinin olduğu ve şüpheli işlemler gerçekleştirildiği yönünde konuşarak dolandırdıkları belirlenen çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Online alışveriş yaptırıp ürünleri göndermediği 61 kişiden toplamda 6 milyon 297 bin 431 lira alarak vatandaşları dolandıran çete üyelerinden 45 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Örgüt lideri M.K. ile örgüt yönetici ve üyelerinin birçok suçtan aranmalarının olduğu tespit edilirken, 4 şüpheli şahsın da benzer suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli 15 ilçede olmak üzere; Antalya, Batman, Kocaeli, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Elazığ, Tokat ve Van illerinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 300 bin TL ele geçirildi. Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.