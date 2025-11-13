6 öğrenci topluluğu fidanları toprakla buluşturdu
SUBÜ'nün 6 öğrenci topluluğu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılım sağlayarak fidanları toprakla buluşturdu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce Sakarya’da düzenlenen etkinliğe katılım sağladı. "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" temasıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte SUBÜ Flora ve Fauna Topluluğu, Geleceğin Liderleri Topluluğu, Peyzaj Topluluğu, Tarım Geliştirme Topluluğu, Yeşil Yakalılar Topluluğu ve Ziraat Topluluğu öğrencileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi.