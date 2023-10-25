6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları anısına fidanlar dikildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugünün anlamı ve önemine vurgu yaparak, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye gösterilen ilgi ve değer için teşekkür etti. Tatar, 6 Şubat’ta kaybedilen Şampiyon Melekler ile öğretmenleri, aileleri andı, tarifsiz bir acı olduğunu, yüreklerini parçaladığını söyledi. Şampiyon Meleklerin hatıralarını, adlarını yaşatmak adına çalıştıklarını, bunun görevleri olduğunu belirten Tatar, 49 kayıp adına dikilecek fidanların, vatandaşların sonsuza denk yaşatılması ve iki ülke arasındaki kadim bağları geliştirmesi bakımından önemine dikkat çekti. Deprem kuşağında olan yerlerde, bu gibi acıların bir daha yaşanmaması adına gereken önlemleri almak için çalıştıklarını anlatan Tatar, yasal düzenlemeler ile diğer düzenlemelerin yapılacağını, İsias davasını da yakından takip ettiklerini kaydetti. Adalete, Türk adaletine güvendiklerini ifade eden Tatar, ailelerin acılarının bir nebze hafifletmesi için bu davayı takip etmelerinin görevleri olduğunu söyledi. Deprem ölen KKTC vatandaşlarının adlarının yaşatılması adına bugün yapılan organizasyona teşekkür eden Tatar, bir an önce Filistin’deki saldırıların son bulmasını temenni etti, Birleşmiş Milletleri göreve davet etti.

Kardeşlik barış huzurun önemine vurgu yapan Tatar, 6 Şubat’ta yaşamını yitiren herkesi andı, ailelere sabır diledi.

Fidan dikimi öncesinde açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, iki ülkenin kardeş olduğu vurgusu yaparak, “Sözlerime Kıbrıslı bir Türk şairimizin dizeleriyle başlamak istiyorum. ‘İki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde, iki nazlı gelin misali. İki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde. Bir zamanlar Türk halkının zincire vurulduğu yerde. Bir zamanlar Türk halkının hunharca öldürüldüğü yerde. Artık hürüz, özgürüz dermişçesine.’ Bu güzel alan Türkiye ve KKTC arasındaki daimi sevginin ve aziz şehitlerimizin hatırasının sembolü oldu. O günden bugüne sevgiyle yeşerdi, ilgiyle büyüyor. Bizler de parkımız güzelleştikçe, fidanlarımız serpildikçe aziz şehitlerimizi yad ediyor, Kıbrıs halkına duyduğumuz sevgiyi ve dostluğu hatırlıyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, kabirleri nur dolsun. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanımızın aziz hatıralarını yaşattığımız bu parkta, bundan böyle, 49 aziz hatırayı daha yaşatacağız. Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen, Türkiye yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermemeye gayret ediyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılına yakışır adımlar atıyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel krizlerde kimi zaman arabulucu, kimi zaman kolaylaştırıcı roller üstleniyoruz. Gerilim ve macera peşinde koşmadan çıkarlarımızı korumanın, dünya barışına katkı sunmanın derdindeyiz. Çünkü bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, petrolünde, yer altı ve yer üstü kaynağında gözümüz yok. Binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Nasıl bir başkasının hakkına el uzatmıyorsak, ülkemizin ve milletimizin haklarını canımız pahasına savunuyorsak, kardeşlerimizin hakkının yenilmesine de müsaade etmeyiz. Bu nedenle, yanı başımızda yaşanan İsrail zulmüne sessiz kalamıyor, hiçbir günahı olmayan Filistinli masum sivillerin, el kadar bebeklerin, çocukların katledilmesine de isyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi etkinliğine, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile KKTC Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da katıldı. Fidan dikimi öncesi çocuklar, yaşamını yitiren çocuklar anısına gökyüzüne balonlar bıraktı.