6 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi
Silivri'de okullar tatil mi oldu, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji kar yağışı uyarı sonrası İstanbul bir süreliğine beyaz örtüye bürünecek. Sosyal hayat bu noktada olumsuz etkilenecekken, 'Silivri'de pazartesi günü okullar var mı yok mu?' sorusu araştırılıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler,
⏰20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre
????İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle
✅Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.