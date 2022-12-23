6 Şubat'tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulaması başlıyor

Bilim ve sanat merkezlerinde yapay zeka atölyeleri yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıfbank arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini açıkladı.

İstanbul’da Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) gerçekleştirilen “BİLSEM’lerde Yapay Zeka Atölyeleri Yapımı İş Birliği” imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğuna işaret ederek bu sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunun altını çizdi. Bakan Özer, taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrencilerin de ücretsiz yemek imkanından yararlanacaklarını belirterek, "Dolayısıyla bu adımlarla 1,8 milyonu 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Özel yetenekli öğrencilerin devam ettiği bilim ve sanat merkezleri de 2023 yılında tüm ilçelere yaygınlaştırılacak” dedi.

“Okullaşma oranı Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95’in üzerine çıktı”

Yirmi yıl öncesine ait verileri paylaşan Bakan Özer, 2000’li yılların başında 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 olduğunu hatırlatarak o dönemde lise çağındaki gençlerin yüzde 56’sının eğitimle buluşturulamadığını kaydetti. 2002 yılından itibaren bu açığı kapatmak için devasa bir seferberlik yürütüldüğünü söyleyen Özer, 19 yılda derslik sayısının 300 binlerden 857 binler seviyesine çıkarıldığını belirterek Türkiye’nin her noktasına eğitim yatırımı ulaştırıldığının altını çizdi. Son yirmi yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95’in üzerine çıkarıldığını belirten Bakan Özer, aynı zamanda eğitimin önünde engel oluşturan katsayı, başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamaların da yine bu dönemde kaldırıldığına işaret etti.

“Ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısı 1,8 milyona çıkarıldı”

Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak ve güçlendirmek için çok ciddi sosyal politikalar uygulandığını da belirten Özer, eğitime erişimde güçlük çeken kesimler için şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yemek gibi uygulamaların devam ettiğini, bunlara bu sene ücretsiz yardımcı kaynak desteğinin de eklendiğini ifade etti. Millî Eğitim Bakanlığının daha öncesinde olmayan bir sistemi daha devreye alarak taşımalı eğitimdeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verildiğini anlatan Özer, bu sayının 1,8 milyon öğrenciye çıkarıldığını söyledi.

“Tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz”

Mecliste yaptığı konuşmada söylediği gibi okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceklerini belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah’tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama 2023 yılının sonunu beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat’ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu çerçevede taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1,8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah."

2023 yılında tüm ilçelere bilim ve sanat merkezi kurulacak

Özellikle okul öncesi eğitim, mesleki eğitim, öğretmenlerin eğitimi gibi çok farklı alanlarda ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için devasa yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Bilim sanat merkezleri de bunun bir boyutu. Bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerimize yeteneklerini geliştirmek için yeni imkânlar sağlıyoruz ki ülkemizin rekabet gücü artsın. İki sene önce Türkiye’deki bilim sanat merkezlerinin sayısı 185’ti. Erişimini kolaylaştırmak için biz bunu iki katına çıkarttık. 379’a çıkardık. Ve şu anda 100 bine yakın öğrencimiz bilim sanat merkezlerinden yararlanıyor" diye konuştu.

Hükümetin son 20 yılda ihtiyaç sahiplerini en fazla gözeten eğitim politikalarını yürürlüğe koyduğunu söyleyen Özer, problemlerin çözümünün mimarı olduğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtti.