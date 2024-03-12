6 Şubatta depremzedelere evini açmıştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat depreminde depremzedelere evini açan merhum Kıbrıs Gazisi Bekir Özdemir'in kayınpederine teşekkür ziyaretinde bulundu.

6 Şubatta depremzedelere evini açmıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat depreminde depremzedelere evini açan merhum Kıbrıs Gazisi Bekir Özdemir’in kayınpederine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Şefik Aygöl, merhum Kıbrıs Gazisi Bekir Özdemir’in eşi Ayten Özdemir’i ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Vali Aygöl, Ayten Özdemir’in babası 6 Şubat depreminde depremzedelere evini açarak gösterdiği yardımseverlikten dolayı kendilerine ayrıca şükranlarını iletti.

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Vali Aygöl sosyal medyada bu anları paylaşarak, ‘’Bu iyilikle dolu kalplerde yerimizin olması çok güzel. Emin amcamıza bu iyiliği, yardımseverliği karşısında bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere inat birbirimize böylesine günlerde tutunmamız herkese örnek olsun’’ ifadelerini kullandı.